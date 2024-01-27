MUHTAR OLMAK İSTEYEN ADAYLAR SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

​​​​​​​31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçimi Belediye Başkanı, Belediye Meclis üyelikleri kadar Mahalle muhtarlık seçimleri için

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçimi Belediye Başkanı, Belediye Meclis üyelikleri kadar Mahalle muhtarlık seçimleri için aday olanları da oldukça heyecanlandırdı.

Mahalle Muhtarı olmak isteyen adaylar da saha çalışmalarına başladı.

Akyazı’da çok sayda mahallede, hatta bazı mahallelerde 7-8 aday ismi telaffuz edilirken Kuzuluk Şose Mahallesinde de şu an itibarı ile 2 adayın ismi kulislerde konuşuluyor. Konuşulan isimler şu anda Mahallenin muhtarı olan Nail Ünlütürk diğeri ise Yaşar Demiralay.

Bilindiği gibi Topçusırtı Mahallesinden ayrılan şose mahallesinde 12 Mart 2023 Pazar günü ara seçim yapılmış 3 adayın yarıştığı seçimi 223 oyla Nail Ünlütürk kazanmıştı. Aynı seçimde diğer adaylardan Levent Genç 116, Yaşar Demiralay ise 105 oyda kalmışlardı.