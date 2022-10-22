Muhtar Hüseyin Yazıcı ağabeyi Recep Yazıcı’yı toprağa verdi.

Cenazesi Akyazı Cevat Ayhan Kubbeli Cevat Ayhan Camiinde Cuma sonrası imam kardeşi Hasan Yazıcı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından merkez aile mezarlığında toprağa verildi.

Akyazı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yazıcı’nın yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek 63 yaşındaki Ağabeyi Recep Yazıcı dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Akyazı Cumhuriyet Mahallesi halkından Merhum emekli öğretmen Zeki Yazıcı’nın oğlu, Gülfidan, Paşa, Merhum Hakan, Fatma, Yüksel, Müftülük imamlarından Hasan ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yazıcı’nın Ağabeyleri, Mesut Sağlam ve Uğur Şahin’in Kayınpederi, Aylin, Kübra, Büşra, Arife ve Barış Yazıcı’nın babaları Recep Yazıcı tutulduğu amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Cenazesi Akyazı Cevat Ayhan Kubbeli Cevat Ayhan Camiinde Cuma sonrası imam kardeşi Hasan Yazıcı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından merkez aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Akyazı kaymakamı Yakup Güney,Belediye başkanı Bilal Soykan,Kocaeli, Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz,CHP il başkanı Ecevit Keleş,siyasi parti ilçe başkanları,Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda sevenleri katıldı