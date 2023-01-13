MUHTAR ÇAKMAKÇI’DAN FAHİŞ SU ZAMMINA TEPKİ

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, su zammına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük tepki gösterdi

Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, su zammına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük tepki gösterdi ve Belediye başkanları ile SASKİ yöneticilerini göreve davet etti.

Mahallesinde su faturalarının yazıldığını belirterek başladığı paylaşımında Mahalle Muhtarı Çakmakçı şunları yazdı “ Yazılmakta olan faturalarla, bir önceki ay faturasını karşılaştırdığımda görüyorum ki, geçen ay suyun metreküpü 3.74 TL. iken bu ay suyun metreküpü 10.98 TL. olmuş. Böylece suya yüzde 300 zam yapılmış. Bu artış işletmelerde daha yüksek sev iyelere taşınmış.

2 bin 500 Km. uzakta bulunan Rusya’dan gelen doğalgazın faturası 2 bin lira, SASKİ’nin 15 Km. uzaklıktaki Keremali ormanından getirdiği suyun faturası bin 600 lira (54 M3) Öyle zannediyorum ki, Keremali ormanlarındaki bütün ağaçların sigortası yapılmış ve faturaya dahil edilmiş. Böyle şey olur mu. Ben belediye başkanlarımızı ve SASKİ yöneticilerini yaptıkları zammı bir kez daha gözden geçirmelerini ve zam oranını asgari seviyeye çekmeleri çağrısında bulunuyor ve onları göreve davet ediyorum”

Büyük artış gösteren su zammına Kuzuluk’un tüm Mahalle sakinleri de tepki gösterdi ve zammın aşağıya çekilmesi talebinde bulundu. Ayrıca yine Mahalle sakinleri uzun zamandan beri çeşmelerinden akmakta olan suyu içemediklerini, birçok Mahalle sakininin Şerefiye, Reşadiye Mahallelerine gidip damacanalarla su aldıklarını belirterek, hemşerimiz olan Akyazı Belediye başkanımıza çağrıda bulunuyoruz ve diyoruz ki “ Kuyudan çıkan suyu değil, gönül rahatlığı ile içebileceğimiz su istiyoruz”