Muhtar Çakmakçı ; Meyveleri çürütmeyin toplayın çocuklar yesin

​​​​​​​Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı geçen yıl başlattıkları ve büyük ilgi gören “askıda yiyecek, kitap ve kırtasiye” kampanyasına bu yılda devam edeceklerini söyledi.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı geçen yıl başlattıkları ve büyük ilgi gören “askıda yiyecek, kitap ve kırtasiye” kampanyasına bu yılda devam edeceklerini söyledi.

Özellikle ekmek başta olmak üzere diğer yiyecekler ve özelliklede meyvelerin dallarda çürüyüp yere düşürüleceğine toplanıp en yakın okula götürülüp o okulda eğitimlerini görmekte olan çocuklarımızın yemelerinin sağlanması çok hayırlı ve sevap olur dedi ve hem askıda yiyecekler, hem kitap ve kırtasiye malzemeleri için hem de meyvelerin çürümesinin önlenmesi için yürütmekte oldukları kampanyaya mahalle sakinlerinin destek vermelerini istedi. Destek olun ki çocuklarımızın yüzleri gülsen ve sevinsinler diyerek açıklamasını tamamladı.