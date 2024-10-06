MUHTAR ÇAKMAKÇI “FINDIK ELDEN GİDİYOR”

​​​​​​​Kuzuluk Orta Mahalle’nin çalışkan muhtarı Murat Çakmakçı Fındıkları ve ağaçları saran kokarca böceği için kısa zamanda tedbir alınmaz ve biz de bu kokarca belasından kurtulamazsak demedi

Kuzuluk Orta Mahalle’nin çalışkan muhtarı Murat Çakmakçı Fındıkları ve ağaçları saran kokarca böceği için kısa zamanda tedbir alınmaz ve biz de bu kokarca belasından kurtulamazsak demedi demeyin” bu yıl fındığın 3 te biri gitti. Seneye 3 te 2 si ve daha sonraki yıl tamamı gidecek ve 4. Yıl fındık diye bir şey kalmayacak.” Dedi.

Gördüğünüz gibi durum vahimdir. Mutlaka en kısa zamanda tedbir alınmalı ki fındığın selası okunmasın diyen muhtar Çakmakçı bu konuda konunun ilgililerini mücadeleye davet ediyorum.