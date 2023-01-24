MÜFTÜ ÖZCAN DEMİR'DEN REGAİP KANDİLİ MESAJI

Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, "Üç Aylar ve Regâib Kandili" münasebetiyle mesaj yayınladı.

KYAZI İLÇE MÜFTÜSÜ KAMİL ÖZCAN DEMİR'DEN ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ MESAJI

24 OCAK 2023

Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, "Üç Aylar ve Regâib Kandili" münasebetiyle mesaj yayınladı.

Demir mesajında "23 Ocak 2023 Pazartesi günü (Bugün) Recep ayının birinci günü ve Üç Ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlanan gece 26 Ocak 2023 Regâib Kandili idrak edilecektir. Üç aylar; içerisinde Recep, Şaban, Ramazan ayları olan, feyizli ve bereketli bir maneviyat mevsimidir. Bu aylar dini duygularımızın yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerimizin zirveye ulaştığı, zamanlardır.

İçerisinde Regâib, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi gibi geceleri barındıran üç aylar; kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesidir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ‘Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.’ Buyurarak şu şekilde de dua buyurmuşlardır. "Allahım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur." Bizler de Efendimiz (s.a.v.) in yaptığı gibi Rabbimize dua etmeli ve bu manevi iklimden en güzel bir şekilde istifade etmeye çalışmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; Akyazılı kardeşlerimin, şehrimizin, ülkemizin ve tüm islam Aleminin mübarek Üç Aylar'ını ve Regâib Kandilini tebrik ediyor, Bu müstesna günlerin ve gecelerin manevi bereketinden istifade edebilmemizi, bütün İslâm âleminin birlik ve beraberliğine; insanlığın hidayetine, huzur ve barışın teminine vesile olmasını Cenab-ı Mevlâ’dan niyaz ediyorum.” dedi.