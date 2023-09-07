MISIR ÜRETİCİSİNDEN  TMO TARAFINDAN AÇIKLANAN MISIR FİYATINA TEPKİ

​​​​​​​Sakarya Ziraat Odaları ve Mısır üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 2023 yılı mısır müdahale alım fiyatına tepki göstermek amacıyla

Sakarya Ziraat Odaları ve Mısır üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 2023 yılı mısır müdahale alım fiyatına tepki göstermek amacıyla Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Destek istendi

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar başkanlığında gerçekleştirilen açıklamada, TMO tarafından 2023 sezonu Mısır Müdahale Alım fiyatının ton başına 6.000 TL olarak belirlenmesinin çiftçiyi hayal kırıklığına uğrattığı belirtilirken, açıklanan fiyatın revize edilmesi veya ton başına 2.000 TL destek ödemesi yapılması talep edildi.

Yoğun katılım

Açıklamaya Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, CHP Sakarya milletvekili Ayça Taşkent, CHP Adapazarı İlçe Başkanı Sabri Anıl Özkan, İYİ Parti Meclis üyeleri, DEVA Partisi İl Başkanı Ercan Başnuh, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı.

Üreticiye ceza

Sakarya’daki tüm ziraat odaları adına açıklamada bulunan Bayraktar, "Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 22 Ağustos 2023 tarihinde ton başına 6.000 TL olarak açıklanan 2023 sezonu Mısır Müdahale Alım fiyatı, mısır üreticilerimizde büyük bir hayal kırıklığına sebebiyet vermiştir. Bir önceki yıl ton başına 5.700 TL olarak belirlenen Mısır Müdahale Alım fiyatının %5.3 artışla 6.000 TL olarak belirlenmesinin, hangi kriterlere dayanarak yapıldığını anlamak mümkün değildir. Ülkede ki yıllık enflasyonun `’ların üzerinde olduğu, üretim girdilerimiz olan mazot, gübre, tohum, ilaç gibi ürünlerde 0’lere yakın artışların yaşandığı bir ortamda açıklanan bu fiyat üreticilerimize bir ceza olarak algılanmıştır” dedi.

Taleplerimizi ilettik

Bayraktar, “Mısır hasadının başladığı ve bitmek üzere olduğu Adana, Hatay gibi illerde serbest piyasada fiyatlar ton başına 5.000-5.200 TL aralığında seyrettiği düşünüldüğünde, oluşan bu fiyatlarla üreticinin elde edeceği kazançla geçinebilmesi, borcunu ödeyebilmesi ve bir sonraki sezon için üretim yapabilmesi mümkün değildir. 2023 yılı müdahale alım fiyatının açıklanmasından sonra üreticilerimizden gelen tepkiler ve talepler, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımıza iletilmiş, Genel Başkanımız tarafından da Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet Yılmaz’a ve Sn. Tarım Bakanımıza bu talepler ve tepkiler iletilmiştir. Yine Sakarya Ziraat Odaları olarak, ilimizin tüm Milletvekillerine, parti il başkanlarına, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına, ilçe belediye başkanlarına, üreticilerimizin tepkisi ve talepleri iletilmiştir. Yazılı ve görsel basına yaptığımız açıklamalarla bu tepki ve talep kamuoyuna duyurulmuştur” şeklinde konuştu.

Yüzde 80 oy aldınız

Mısır Müdahale Alım fiyatının yukarı yönde revize edilmesi, ya da üreticilere ton başına 2.000 TL destek verilmesi yönündeki taleplerinin maalesef bugüne kadar karar vericiler nezdinde karşılık bulmadığını da ileri süren Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti; “Çiftçilerimizden gelen talep üzerine Sakarya Kent Meydanı’nda bir kez daha çiftçilerimizle birlikte Sn. Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza seslenmek ve çağrımızı iletmek için toplandık. Cumhurbaşkanımız, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinde ve sonrasında 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde, mısır üreticilerinin bulunduğu seçim çevrelerinde şahsınıza ve partinize yüzde 80 civarında oy desteği verilmiştir.

Mısır ekimi biter

Cumhurbaşkanımıza Sakarya Kent Meydanı’ndan, üreticiler olarak taleplerimiz; 2023 yılı Mısır Müdahale Alım fiyatlarını üreticinin beklediği fiyat yönünde yukarı yönde revize edilmesini ya da ton başına 2.000 TL destekleme ödenmesini istiyoruz. Mısır Alım fiyatlarının, üreticiyi kazandırmaması halinde, Ülkemizin en değerli tarım havzaları arasında yer alan Sakarya Ovası, önümüzdeki yıldan itibaren çok yıllık dikili fındık ve kavak alanları haline gelecektir. Bu da Ülkemiz adına önemli bir kayıp ve tehdit oluşturacaktır. Çağrımızın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, karar vericiler nezdinde olumlu karşılık bulmasını bekliyor, önümüzdeki günlerin, Ülkemiz ve çiftçimiz için bol, bereketli ve kazançlı olmasını diliyoruz.” Bayraktar’ın konuşmasının ardından çiftçiler meydandan sessizce dağıldı.