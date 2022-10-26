MİNİKLERDEN NEFES KESEN GÜREŞLER

Akyazı Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılan müsabakalara İstanbul,Kocaeli, Yalova, Düzce, Bolu, Bursa illerinden ve ev sahibi Sakarya’dan çok sayıda güreşçi katıldı.

Akyazı Kaymakamlığı, Belediye başkanlığı ve Gençlik ve Spor İlçe müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen iller arası 11-13 yaş serbest güreş Cumhuriyet Kupası müsabakaları izleyenlerin adeta nefeslerini kesti.

Akyazı Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılan müsabakalara İstanbul,Kocaeli, Yalova, Düzce, Bolu, Bursa illerinden ve ev sahibi Sakarya’dan çok sayıda güreşçi katıldı.

Kahvaltı İlçe Spor Müdürlüğünden, Öğle yemeği Belediyeden

En büyük Bayramımız Cumhuriyet adına düzenlenen güreşlere katılmak üzere Akyazı’ya gelen sporcu, yönetici ve antrenörlere İlçe Spor Müdürlüğü sabah kahvaltısı verirken Akyazı Belediyesi de öğle yemeği ikramında bulundu.

7 İlden katılan güreşçiler kilolarında dereceye girmek için kıran kırana mücadele etriler. Güreşler sonunda dereceye giren güreşçilere madalyaları protokol tarafından verildi. Akyazı Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Adem Altun güreşlerin sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi. “ Esareti kabullenmemiş, inandığı ülküler etrafında hür iradesi ile Cumhuriyeti kurarak bizlere emanet eden Ata’mızı ve onun silah arkadaşlarına olan inancımız ve derin bağlılığımızla Cumhuriyetimizin 99. Yıldönümünü kutlamanın büyük heyecanı ve gururu içindeyiz. Cumhuriyet, milletimizin tarihindeki en önemli gurur tablolarından biridir. Cumhuriyet işgalin, yokluğun, yıkılmışlığın ardından yok olmak üzereyken yüce Milletimizin köklerinden aldığı güç ve inançla yeniden filizlenmesi, serpilip ulu bir çınar olmasının başlangıcı olmuştur. Cumhuriyet aydınlığı, dotluğu, kardeşliği, birlik ve beraberliği barışı payleşmektır. ATATÜRK’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyeti korumak ilelebet yaşatmak bizlerin tek ve en önemli görevi olmalıdır. Geleceğin büyükleri ve yöneticileri olacak gençlerimiz Cumhuriyetin anlam ve önemini kavrayacak, ülkemizin 99. Yıllık başarılarını katlayarak artıracak ve sonsuza kadar var olmasının güvencesi olacaktır.”dedi.

Gençlik ve spor ilçe müdürü Altun, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere , Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı ve şehit ve gazilerimizi de minnet ve şükranla anmayı da ihmal etmedi.

GÜREŞLERDE BİRİNCİ OLAN GÜREŞÇİLER:

2012 doğumlular Serbest:

26-30 Kg. Bilal Zurnacı- DÜZCE

34-Kg. Ahmet Ali Gül- KOCAELİ

38-Kg. Ali Rıza- BURSA

41-Kg. Selim Mert Çakmak- SAKARYA

44-Kg. Süleyman Efe Caner- BOLU

48-Kg. Muhammet Zeki Angay- KOCAELİ

52-Kg. Muhammet Şehit Yavuz- KOCAELİ

57-Kg. Mustafa Yanmaz- YALOVA

62-Kg. Yiğit Uzuner- KOCAELİ

68-Kg. Hamza Yakup Oran- BURSA

78-Kg. Muhammet Emin Kiraz- İSTANBUL

78-88 Kg. Eren Karaten- KOCAELİ

2012 doğumlular Serbest:

26-39 Kg. Yunus Emre Çağlayan –DÜZCE

34-Kg. Yusuf Ulu- İSTANBUL

38 -Kg. Nurullah Özkurt –İSTANBUL

41-Kg. Muhammet Adıyaman-KOCAELİ

44-Kg. Mert Bekir Bayram-İSTANBUL

48-Kg. Ömer Asaf Ocaklı- BOYBEYİ

52-Kg. Ahmet Eymen Kılıç- SAKARYA

57-Kg. Şehmuz TUDUN- KBB

62-Kg. Yiğit Efe Taşkan- KOCAELİ

68-Kg. Kayra Altınyıldız- BOLU

78-Kg. Yiğit Alp Aslan- DÜZCE