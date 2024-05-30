Minik Duru’nun gezi keyfi

​​​​​​​Minik Duru bir hafta sonra bir yaşına girecek. Öğretmen olan babası Zeynel Abidin Antepli ile birlikte güneşli ve güzel bir Pazar gününden yararlanarak geldiği Sosyal Gelişim Merkezi

Minik Duru bir hafta sonra bir yaşına girecek. Öğretmen olan babası Zeynel Abidin Antepli ile birlikte güneşli ve güzel bir Pazar gününden yararlanarak geldiği Sosyal Gelişim Merkezi bahçesinde doyasıya gezmenin ve eğlenmenin adeta tadını çıkardı.

Çocuk arabasında babası ile birlikte gezmeye çıkan minik Duru’nun bir hafta sonra yaşına gireceğini söyleyen öğretmen Zeynel Abidin Antepli, Duru gezmeyi çok seviyor. Bende güzel ve güneşli havayı görünce birlikte evden çıktık ve buraya geldik. Kalabalık ve eğlence içinde koşuşturan kendisinden büyük abla ve abilerini gören Duru’yu bakalım bu alanın içinden çıkarabilecekmiyim diye hayıflanmayı da ihmal etmedi.

Bizde Bizim Akyazı Haber sitesi olarak minik DURU’nun yeni yaşını şimdiden tebrik ediyor, sağlık ve mutluluk içinde geçecek bir ömür diliyoruz.