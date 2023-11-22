MİMAR SAMİ KAFADAR DA AKPARTİDEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY ADAYI BAŞVURUSU YAPTI

​​​​​​​AK PARTİ’de Akyazı Belediye Başkanlığı aday adaylığı bugün sona erdi. Eğer genel merkezde süre uzatımı yapılmazsa Akpartinin aday adayları belli oldu. Bunlar Murat Tepe Çınar,

AK PARTİ’de Akyazı Belediye Başkanlığı aday adaylığı bugün sona erdi. Eğer genel merkezde süre uzatımı yapılmazsa Akpartinin aday adayları belli oldu. Bunlar Murat Tepe Çınar, Abdullah Yıldırım, Nail Kahveci ve son başvuru yapan da Mimar Sami Kafadar oldu.

Sami Kafadar bu gün saat 14.00 te kendisini destekleyenlerle birlikte Akparti ilçe başkanlığına geldi. Başvuru dilekçesini imzalayarak İlçe Başkanı Mesut Ekrem’e teslim etti.

Akparti İlçe Başkanı Mesut Ekrem’in tanıtım konuşmasının ardından kürsüye gelen Sami Kafadar konuşmasında ilk önce öz geçmişini anlattı. Sonra da Akyazı için yapacaklarını sıraladı.

Kafadar’ın konuşması aynen şöyle;

“DEĞERLİ KATILIMCILAR, KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI,

Bugün burada gerçekleştirmekte olduğumuz, Akyazı Belediye Başkanı Aday Adaylığı başvuru programına hepiniz ayrı ayrı HOŞGELDİNİZ.

Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm teşkilat mensubu arkadaşlarıma,

Katılım ve katkılarınızdan dolayı da siz değerli dostlarıma, ÇOK TEŞEKKÜR EDER; SAYGILAR SUNARIM.

Bir çoğumuzla yakından tanışmamıza rağmen programın tanımı gereği sizlere kendimi kısaca tanıtmak isterim.

DEĞERLİ KATILIMCILAR..

Ana konuya geçmeden önce; bugün gazzede,Batı şeriada,filistinde yaşanan acı,gözyaşı,ve vahşetin tarifi mümkün değildir.

Dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu vahşeti en ağır bir şekilde tel’in ediyor ve lanetliyorum.

YARALILARIMIZA ACİL ŞİFALAR, ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM.

DEĞERLİ KATILIMCILAR..

Mimarlık tarihinde İnsanoğlunun en önemli buluşlarından biridir kentler.

Paylaşmanın,çoğalmanın,uzlaşmanın MEKANIDIR.

İnsan eliyle var edilen ve yine insan eliyle yok edilen YAŞAM ALANLARIMIZDIR.

Bu yüzden kentsel tasarım,yapı tasarımı ve yaşam alanlarımızın planlanması bu konunun uzmanları tarafından yapılmalı ve hayata geçirilmelidir.

Bu alanın uzmanları Liyakat ve Ehliyet sahibi ŞEHİR PLANCILARI,MİMARLAR,İNŞAAT MÜHENDİSLERİ VE HARİTA MÜHENDİSLERİDİR.

DEĞERLİ KATILIMCILAR..

AKYAZI’mızın birikmiş 50-60 yıllık YAPISAL VE ÇEVRESEL sorunları vardır.

Artan nüfusumuz ile ilçe merkezi sıkışmış,sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam alanlarımız kısıtlanmıştır.

Sosyal yaşamımız sadece CAFE KÜLTÜRÜNDEN ibaret hale gelmiştir.

İlçenin daha bir çok YAPISAL VE ÇEVRESEL sorunu uzman kadrolarca çözüm beklemektedir.

Akyazı’da yaşayan biri olarak, bu sorunları yakinen yaşıyor ve sorunun da yine Ak Parti kadroları uzmanlığında çözüleceğini biliyorum.

Ayrıca;

AYRIŞMA YERİNE DAYANIŞMAYI,ELEŞTİRİ YERİNE ÖNERİYİ,KAVGA YERİNE DİYALOĞU,Liyakati ve Ehliyeti esas alındığımızda var olan sorunların çözümüne olan inancım da tamdır.

35 Yıllık mesleki tecrübemle,akyazı’ya olan aidiyetimle ve sorumluluk bilinciyle

AKPARTİ AKYAZI BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLIĞIMI SİZLERİN HUZURUNDA BİR KEZ DAHA AÇIKLIYORUM.

Bu süreçte varlığınız ve destekleriniz kararlılığımıza güç katacaktır.

Sözlerimi tamamlarken

Geçmiş dönem Belediye Başkanlarımızın tamamına,kendi dönem,plan ve programları kapsamında AKYAZI’mızın gelişimi için yaptıkları hayırlı hizmetlerdan dolayı kendilerine teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum.

İÇİNDE YAŞAMAKTAN HERKESİN MUTLU OLACAĞI BİR AKYAZI’YI HEPBİRLİKTE İNŞA ETME HAYALİYLE ÇIKTIĞIMIZ BU HİZMET YOLUNDA ,TÜM AKYAZILARIN DESTEKLERİNİ BEKLİYOR,HEPİNİZE AYRI AYRI SAYGILAR SUNUYORUM.

KALIN SAĞLICAKLA.”