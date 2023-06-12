Milletvekilleri Akyazı’daydılar

4 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimde Sakarya Milletvekili olan Çiğdem Erdoğan Atabek ve Murat Kaya Akyazı’ya gelerek birer teşekkür ziyaretinde bulundular.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimde Sakarya Milletvekili olan Çiğdem Erdoğan Atabek ve Murat Kaya Akyazı’ya gelerek birer teşekkür ziyaretinde bulundular.

Çiğdem Erdoğan Atabek önce Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinin düzenlediği yılsonu sergisine ve etkinliğine Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem Yüce’yle birlikte katıldı.

Daha sonra Ak Parti Akyazı İlçe başkanı Mesut Ekrem’le birlikte Akyazı belediyesine geçen Milletvekili Atabek burada belediye başkanı Bilal Soykan ve başkan yardımcısı Mehmet Çakmak ve belediyenin kadın müdür ve çalışanları tarafından karşılandı.

Atabek burada hem belediye başkanı Soykan ve tüm belediye çalışanları ile Ak Parti İlçe başkan ve teşkilatına ve de Akyazılılara Cumhurbaşkanı ve kendilerine verdikleri destek için teşekkür etti.

Belediye başkanı Soykan’da Milletvekili Atabek’e ziyareti için teşekkür etti.

Ak Partinin diğer milletvekili Murat Kaya’da beraberinde Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, Karapürçek belediye başkanı Orhan Yıldırım olduğu halde Dokurcun Mahallesine gitti, geleneksel hale getirilen “Abdullah efendi türbesi mevlidi şerif programına katıldı ve bir araya geldiği Dokurcun Mahalle sakinlerine Cum hurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Milletvekili olarak kendilerine verdikleri destek için teşekkür etti.