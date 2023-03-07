MİLLETVEKİLİ BÜLBÜL AKYAZI’DAYDI

MHP Sakarya Milletvekili ve grup başkan vekili M. Levent Bülbül, beraberinde İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve İl yönetim kurulu üyeleri

MHP Sakarya Milletvekili ve grup başkan vekili M. Levent Bülbül, beraberinde İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve İl yönetim kurulu üyeleri olduğu halde geldiği Akyazı’da ilçe teşkilat binasında partilileri ile bir araya geldi.

Ziyaret esnasında partililerine de hitap eden Bülbül şunları söyledi “ Asrın depreminde 50 bine yakın vatandaşımız hayatlarını kaybetti. Bu nedenle son derece üzgünüz. Muhalefet kanadının sosyal medya üzerinde yaptığı algılara şahitlik yaptık. Devletimiz, deprem bölgesinde tüm imkanları ile yaraları sarmış ve sarmaya da devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız ilk günden itibaren bölgedeydiler ve çalışmalarına halen devam etmektedirler. Buna hem biz hem de liderimiz şahittir. Depremzede vatandaşlarımız için devam etmekte olan çalışmaları yakından takip ediyoruz.”

Yaşanan büyük afet sonrası milletvekilleri olarak bizler bir taraftan bölgede sürmekte olan çalışmaları takip ederken, diğer taraftan da mecliste 2,5 milyon insanımızı yakından ilgilendiren EYT yasasını çıkarmak suretiyle onların mağduriyetlerini giderdik ve ilk aylıklarını Nis an ayında almalarını sağladık diyen MHP Grup başkanvekili ve Sakarya Milletvekili M. Levent Bülbül konuşmasını şöyle tamamladı “ Önümüzde bir genel seçim var. Bizim en başta ifade ettiğimiz gibi kararımız net ve adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhur ittifakı olarak biz ve vatandaşlarımız CHP ile HDP arasında bir farkın olmadığını bilmektedir. O nedenle sizlerden ricam çok çalışmalı ve çıtayı daha yukarılara çıkartıp oy oranımızı arttırıp seçimi büyük bir farkla kazanmalıyız.”

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Milletvekili M. Levent Bülbül, bir önceki dönem milletvekili Zihni Açba, İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, İl yöneticileri ve eski İlçe başkanları tarafından partiye yeni katılan üyelere parti rozetleri takıldı.

MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu ve yönetimi ile belediye meclis üyelerdi de misafirlerine ev sahipliği yaptı.