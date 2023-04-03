Millet İttifakı Partilerinden Akyazı Topağaç Mahallerindeki  Pankarta  ortak tavır.

​​​​​​​Sakarya Akyazı İlçesi Topağaç Mahallesinde asılan pankart Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı asılmıştır.

Sakarya Akyazı İlçesi Topağaç Mahallesinde asılan pankart Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı asılmıştır.

Bu Pankart Ülkemizin başka bir yerinde asılsa bölücülük anlamını taşır. Dolayısıyla bu tabela bölücü pkk ile aynı hedefe hizmet eder.

Bu Pankart ülkenin bölünmez bütünlüğüne aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Seyahat Özgürlüğü vardır. Hele ki i siyasi Partiler hiçbir yerle sınırlandırılamaz.

Bu Pankart demokrasiye hukuk devletine aykırı 12 Eylül darbesiyle aynı anlamı taşır.

Bu Pankart halkı galeyana getirmek kin ve nefret suçu içermektedir.

Bu Pankartı Kesinlikle kabul etmiyoruz Bu kişilerin Topağaç Köyünü temsil etmediklerini biliyoruz Partilerimizin Topağaç Mahallesinde Üyeleri Sandık görevlileri Okul görevlileri hatta sempatizanları mevcuttur bu hareket Topağaç Mahallemize mal edilemez bu olaydaki failleri şiddetle kınıyor adli kollukların gerekli işlemleri yapacağını bekliyoruz.

Dolayısıyla Bu Pankart’ ın muhatabı, Sakarya valiliğidir, Akyazı Kaymakamlığıdır, Güvenlik kuvvetleridir , Emniyet güçleridir.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Sağır

İyi Parti , Fatih Çakmak

Saadet partisi, Bayram Balık

Deva Partisi, Erkan Çoruhlu

Gelecek Partisi, Hüseyin güler

Demokrat Parti, Alaattin Elma