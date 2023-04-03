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  • Millet İttifakı Partilerinden Akyazı Topağaç Mahallerindeki  Pankarta  ortak tavır.
Akyazı Siyaset
Giriş Tarihi : 03-04-2023 00:31

Millet İttifakı Partilerinden Akyazı Topağaç Mahallerindeki  Pankarta  ortak tavır.

​​​​​​​Sakarya Akyazı İlçesi Topağaç Mahallesinde asılan pankart Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı asılmıştır.

Millet İttifakı Partilerinden Akyazı Topağaç Mahallerindeki  Pankarta  ortak tavır.

Sakarya Akyazı İlçesi Topağaç Mahallesinde asılan pankart Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı asılmıştır.

Bu Pankart Ülkemizin başka bir yerinde asılsa bölücülük anlamını taşır. Dolayısıyla bu tabela bölücü pkk ile aynı hedefe hizmet eder.

Bu Pankart ülkenin bölünmez bütünlüğüne aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Seyahat Özgürlüğü vardır. Hele ki i siyasi Partiler hiçbir yerle sınırlandırılamaz.

Bu Pankart demokrasiye hukuk devletine aykırı 12 Eylül darbesiyle aynı anlamı taşır.

Bu Pankart halkı galeyana getirmek kin ve nefret suçu içermektedir.

Bu Pankartı Kesinlikle kabul etmiyoruz Bu kişilerin Topağaç Köyünü temsil  etmediklerini biliyoruz Partilerimizin Topağaç Mahallesinde Üyeleri Sandık görevlileri Okul görevlileri hatta sempatizanları mevcuttur  bu hareket Topağaç Mahallemize mal edilemez  bu olaydaki failleri şiddetle kınıyor adli kollukların gerekli işlemleri yapacağını bekliyoruz.

Dolayısıyla Bu Pankart’ ın muhatabı, Sakarya valiliğidir, Akyazı Kaymakamlığıdır, Güvenlik kuvvetleridir , Emniyet güçleridir.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Sağır

 İyi Parti , Fatih Çakmak

 Saadet partisi, Bayram Balık

Deva Partisi, Erkan Çoruhlu

Gelecek Partisi,  Hüseyin güler

Demokrat Parti, Alaattin Elma

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