  Millet ittifakı “ Muhtarlarımızı kimse tehdit edemez ”

Mazeret beyan ederek katılmayan İYİ Partinin dışında kalan Millet ittifakını oluşturan partilerin Akyazı İlçe başkanları düzenledikleri basın toplantısı ile tekrar kırsal mahalleye dönmek isteyen muhtarların dilekçelerini vermek için gittikleri Akyazı belediyesinde belediye yetkilileri tarafından müracaat eden

Millet ittifakından basın açıklaması

“ Muhtarlarımızı kimse tehdit edemez ”

Mazeret beyan ederek katılmayan İYİ Partinin dışında kalan Millet ittifakını oluşturan partilerin Akyazı İlçe başkanları düzenledikleri basın toplantısı ile tekrar kırsal mahalleye dönmek isteyen muhtarların dilekçelerini vermek için gittikleri Akyazı belediyesinde belediye yetkilileri tarafından müracaat eden mahalle muhtarlarına “Bu talebinizde ısrar ederseniz sizlere belediyle olarak hizmet vermeyiz” şeklinde tehditkar cevaplar karşısında da “ Hiç kimse Muhtarlarımızı tehdit edemez” diyerek destek verdi.

Muhalefet Partilerinin Akyazı İlçe başkanları yaptıkları toplantıda deklere ettikleri basın bildirisinde şu görüşlere de yer verdiler “ Büyükşehir olan 30 İlde 16 bin 220 köyün mahalleye dönüştürülmüştür. Bu uygulamanın tarım ve hayvancılığa zarar verdiğinin görülmesi üzerine 21 Kasım 2019 tarihinde yapılan 3. Tarım Şurasında uygulamadan doğan hataların düzeltilmesi için bizzat Cumhurbaşkanı tarafından şura sonuç bildirgesinde büyükşehir belediyelerinde mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yapılandırılması, kırsal mahallelerde köy tüzel kişiliğinin korunması önemle vurgulanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettikleri gibi köy tüzel kişiliğinin korunması yasada yer almasa da mahalle yapılan köylere tarım ve hayvancılık başta olmak üzere önemli avantajlar sağlayan yarı köy statüsü sayılabilecek 7254 sayılı “kırsal mahalle kanunu” yasalaşmıştır. 16 Ekim 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bu yasa çerçevesinde 30 büyükşehirden 29’unda binlerce köy kırsal mahalleye ve kırsal yerleşik alana dönüşmüştür. Sadece Sakarya’da bu dönüşüm yapılamamıştır. Müsebbibi de Büyükşehir ve İlçe belediyelerimizdir” denildi.

Bahse konu olan bu yasayla kırsal mahalleye dönüşecek olan mahallelerin bina, inşaat harcı dahil olmak üzere belediyelere herhangi bir ödeme yapmayacakları gibi Emlak vergilerinde yüzde 50, içme suyu ödemelerinde yüzde 75 oranında indirim, 6831 sayılı yasaya göre de ormanlardaki hak ve imtiyazların 2023 yılında sona ermeyecek ve bu mahalleler o haklardan yararlanmaya devam etmesi gibi birçok avantajı da beraberinde getirdiğine dikkat çeken 6’lı masayı oluşturan Muhalefet Partilerin İlçe başkanları yayımladıkları basın bildirisinde, aynı yasa gereği kırsala dönüşen mahallelerin bağlı oldukları belediyelerden her türlü hizmeti almaya ve de oy vermeye devam edeceklerini söyleyerek, yasanın verdiği haklardan yararlanmak isteyen mahalle muhtarlarına “Size bu hakkı vermek istemiyoruz” diyerek direnen “Size hizmet vermeyiz” diyerek aba altından sopa gösteren Akyazı Belediyesini de kınıyoruz ifadelerini kullandılar.

Yayımladıkları basın bildirisinde Akyazı belediyesine “bu tutumunuzdan vazgeçin, muhtarların isteklerine olumlu cevap verin” şeklinde çağrıda bulunan 6 lı masayı oluşturan partilerin ilçe başkanları, iktidar olduğumuzda köylünün ve çiftçinin yanında olacağız. Onların taleplerini asla göz ardı etmeyecek ve dikkate alacağız ifadelerine de yer verdiler.

Düzenlenen basın toplantısında hazırlanan bildiri CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır tarafından okundu. Deva Partisi İlçe başkanı Erkan Çoruhlu ile Saadet Partisi İlçe başkanı Bayram Balık da bildirinin okunmasının ardından konuyla ilgili olarak kişisel görüşlerini ortaya koyan birer konuşma yaptılar.

Düzenlenen toplantıya 6’lı masayı oluşturan CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır, Gelecek Partisi İlçe başkanı Hüseyin Güler, Saadet Partisi İlçe başkanı Bayram Balık, Deva Partisi İlçe başkanı Erkan Çoruhlu ve Demokrat Parti İlçe başkanı Alaattin Elma katıldı. İYİ Parti İlçe başkanı Fatih Çakmak mazeret beyan ettiği için basın toplantısına katılmadı.

CHP Akyazı ilçe başkanı Mustafa Sağır tarafından yapılan Millet ittifakı ilçe başkanları toplantısında açıklanan basın bildirisi şöyle:

“30 Mart 2014 de yürürlüğe giren Büyükşehir yasası ile 30 İldeki 16.220 Köy Mahalleye çevrilmişti. Bu uygulamanın Tarım ve Hayvancılığa zarar verdiğinin görülmesi üzerine, 21 Kasım 2019 tarihinde yapılan 3. Tarım Şurasında uygulamadan doğan hataların düzeltilmesi için bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Şura sonuç bildirgesinde Büyükşehir Belediyelerinde mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yapılandırılması kırsal mahallelerde köy tüzel kişiliğinin korunması önemle vurgulanmıştı.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifade ettikleri gibi köy tüzel kişiliğinin korunması yasada yer almasa da, Mahalle yapılan Köylere Tarım ve Hayvancılık başta olmak üzere önemli avantajlar sağlayan yarı köy Statüsü sayılabilecek 7254 sayılı kırsal mahalle kanunu yasalaşmıştır.

Yasa ve Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra Türkiye genelinde 30 Büyükşehir’in 29 unda Köy başvuru sonucu Binlerce Köy Kırsal Mahalle veya Kırsal yerleşik alan yapılmıştır Sadece Sakarya Büyükşehirde Hiçbir köy kırsal Mahalle veya kırsal yerleşik alan yapılmamıştır.

Akyazı Belediyesi de Yasa’nın verdiği bu hakları vermemekte direndiği gibi Köy halkının taleplerini bir dilekçeyle belediyeye müracaat eden Muhtarlara size hizmet vermem yönünde tehdit ettiği bilgilerini aldık.

Bizler Millet İttifakı İlçe Başkanları olarak Kamuoyuna açıklamak istiyoruz

Akyazı Belediyesinin bu tutumunu gözden geçirerek Köylünün Çiftçinin kırsal Mahalle veya kırsal yerleşik alan haklarını acilen vermelidir.

Akyazı halkına açık taahhüdümüzdür.

Millet İttifakı İktidarında Köylünün Çiftçinin talebi olan aşağıda belirtilen kırsal Mahalle veya kırsal yerleşik alan hakları ivedilikle sağlanacaktır.

İşte kırsal Mahalle veya kırsal yerleşik alan hakları

1-Bina Arsa ve Meskenlerle emlak vergisi alınmayacaktır.

2-Ticari Sanayi Turistik Bina Arsa ve Arazilerden Emlak Vergisi %50 indirimli olacaktır.

3-Binalarda Bina İnşaat harcı ile diğer hiçbir harç alınmayacaktır.

4-Diğer Vergi ve Harçlara %50 indirim uygulanacaktır.

5-İçme ve kullanma suları için en düşük su tarifesinden %75 indirimli olacaktır.

6-6831 Sayılı Kanuna göre Ormanlardaki hak ve İmtiyazların Büyükşehir kanununa göre 2023 sonunda sona ereceğinden kırsal Mahalle veya kırsal yerleşik alanlarda yararlanmaya devam edilecektir. Kırsal mahalle olmayan yerlerde kışlık yakacak odunu dahi verilmeyecektir.

7-İl Özel İdareleri kalkarak bu Köylerin hazine yardımları Belediyelere Nüfuslarına göre aktarıldığından Belediyeler tüm belediye hizmetlerini vermeye devam edecek ayrıca bu Köyler İlçe ve Büyükşehir Belediyelerine OY vermeye devam edecektir.

Tüm bunlara rağmen bu haklar verilmemekte ısrar edilirse önümüzdeki dönemde Millet İttifakı Belediye Başkanlarının seçilmesi durumunda tüm Belediye hizmetlerinin Köylerimize artarak verileceğini Kamuoyu bilgisine önemle sunuyoruz.”