Millet ittifakı Akyazı’da toplandı

Millet ittifakını oluşturan partilerin milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları ve partilerin koordinatörleri Akyazı’da bir araya geldiler.

Millet ittifakını oluşturan partilerin milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları ve partilerin koordinatörleri Akyazı’da bir araya geldiler.

Saadet partisi ilçe binasında gerçekleşen toplantıya milletvekilleri Ayça Taşkent, aslen Sakaryalı olan Ankara’dan milletvekili seçilen Okan Konuralp, CHP İl başkanı Cengiz Çiçek, Saadet Partisi İl başkanı Hasan Zengin, DP İl başkanı Zafer Adalet, Deva Partisi il ikinci başkanı Ercan Başnuh, koordinatörler Ecevit Keleş, Kamil Özkan, Ednan Aşkın, Özgül Karabat ile Millet İttifakının ilçe başkanları katıldı.

Yapılan toplantıda 14 Mayıs günü yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi ile ilgili bilgi alışverişi yapıldı ve 28 Mayıs günü yapılacak olan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde alacakları sandık güvenliğine ilişkin karşılıklı bilgi aktarımı yapıldı.

Millet ittifakı tarafından yapılan toplantıda ayrıca yine Akyazı’da bu defa CHP İlçe binasında 20 Mayıs 2023 cumartesi günü ikinci bir toplantının daha yapılması ve yapılacak olan toplantının Akyazı Koordinatörü de olan Saadet Partisi İl Başkanı Hasan Zengin’in başkanlık yapması kararı da alındı.

Bizim Akyazı İnternet sitemizi ziyaret eden CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır ve CHP il ikinci eski başkanı Recep Furuncuoğlu arkadaşımız Salim Özyılmaz’a hem toplantı ile ilgili bilgi verdi hem de 20 Mayıs günü yapılacak olan toplantıya davet etti.