MHP’nin Meclis üyelerinde dur durak yok

​​​​​​​Ergün Öztürk, İksan Özcan, Furkan Çakıroğlu ve Ahmet Çetin MHP’nin Akyazı Belediyesinin Meclis üyeleri.

Ergün Öztürk, İksan Özcan, Furkan Çakıroğlu ve Ahmet Çetin MHP’nin Akyazı Belediyesinin Meclis üyeleri.

MHP’nin bu dört üyesi meclis toplantısında zaman zaman ittifaka riayet ederek oylarını AK Partililerle birlikte “EVET” şeklinde kullanırlar. Zaman zaman da gündem maddelerinin bazılarına şerh koyup “HAYIR” oyu kullanırlar.

Basın mensupları MHP’li 4 meclis üyesine “neden hayır oyu verdiniz” diye sorduğunda verdikleri cevap şu oluyor “Biz ittifaka harfiyen uyarız. Bugüne kadar uyduk, bundan sonra da uymaya devam ederiz. Ancak, Akyazı’nın ve Akyazılının menfaatlerini de gözetmek zorundayız. Bize güvenerek oylarını veren Akyazılı hemşerilerimizin, aldığımız kararlardan dolayı zarar görmemeleri bizim önceliğimizdir. O nedenle bu kurala fazlasıyla dikkat ederiz. Biz her meclis toplantısı öncesinde İlçe başkanımız ve yönetimi ile bir araya gelip gündem maddelerini değerlendiririz. Değerlendirme sonucuna göre mecliste oylarımızı kullanırız. Söylediğimiz gibi bizim için öncelik Akyazılı hemşerilerimiz ve onlara hizmetin en iyisini götürmektir”

Akyazı belediyesinin MHP’li 4 üyesi seçim sathı mahalline girdiğimiz şu günlerde harıl harıl çalışıyorlar. Partileri tarafından Milletvekili adayı gösterilenler İlçeye geldiklerinde İlçe başkan ve yönetimi, partilerinin diğer unsurları ile birlikte Akyazı’yı karış karış gezip gittikleri her yerde vatandaşlardan bir oy Erdoğan’a, bir oy MHP’ye diye istekte bulunuyorlar.

MHP’li belediye meclis üyelerinin bu tempolu çalışmaları hem ilçe yönetimini, hem de adayları memnun ve mutlu ediyor.