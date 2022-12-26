MHP’nin Mahalle gezileri sürüyor

​​​​​​​Genel Merkezinin hazırladığı ve uygulamaya soktuğu “Komşum nasılsın” projesi kapsamında MHP Akyazı İlçe teşkilatı

Genel Merkezinin hazırladığı ve uygulamaya soktuğu “Komşum nasılsın” projesi kapsamında MHP Akyazı İlçe teşkilatı tarafından başlatılan Mahalle gezileri aralıksız sürüyor.

MHP İlçe başkan yardımcısı Yavuz Alp Akman, KAÇEP’ten sorumlu başkan yardımcısı Semra Göktepe, KAÇEP Aile Komisyonu başkanı Fatma Onur ve Akyazı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üye Ergün Öztürk’ün bu seferki ziyaret durağı Şerefiye ve Reşadiye Mahalleleri oldu.

Her iki mahallede ev ev dolaşan MHP’liler ziyaretlerinde 2023 yılında yapılacak olan seçimin öneminden bahsettiler, Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylediler ve Milletvekili seçimi içinde MHP kadrolarına oy istediler.