MHP’lilerde destek verdi ve 57 ünite kan bağışı alındı

Cuma günkü kan bağış kampanyasına MHP Akyazı İlçe teşkilatı da katıldı ve bağışlarıyla büyük destek verdi. İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu ile birlikte kan bağış için sıraya giren MHP’liler bağışladıkları kanları ile birçok insana hayat verdiler.

Kan bağışlamada liderliğini kimseye kaptırmayan Akyazı, geride bıraktığımız Cuma günü bağış almak için gelen Kızılay bağış ekibine 57 ünite daha kan bağışlayarak bir kez daha “ben kan bağışı konusunda kimseye liderliğimi” vermem dedirtti.

Cuma günkü kan bağış kampanyasına MHP Akyazı İlçe teşkilatı da katıldı ve bağışlarıyla büyük destek verdi. İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu ile birlikte kan bağış için sıraya giren MHP’liler bağışladıkları kanları ile birçok insana hayat verdiler.

MHP İlçe başkanı Sofuoğlu, hafta nedeniyle Kızılay’ımıza yaptığımız ziyarette yaptığımız görüşme sonrasında parti ve teşkilat olarak kan bağışı yapacağımızı ifade etmiştik. Bugün o gün verdiğimiz sözümüzü tuttuk ve kan bağışında bulunduk. Bağışladığımız kanlarımızla birçok ihsana hayat verdiğimizi bilmenin de ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Akyazı MHP teşkilatı olarak kan bağış kampanyasına desteğimizi asla esirgemeyeceğiz açıklamışında bulundu.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu da MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu önderliğinde teşkilat mensuplarının Kızılay’ımıza kan bağışında bulunmaları Kızılay Akyazı temsilciliği olarak s on derece mutlu etmiştir. Kendilerine bu duyarlı davranışlarından ötürü şahsım ve temsilcisi olduğumu Kızılay adına teşekkür ediyorum dedi.