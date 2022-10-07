MHP’li Meclis Üyesi Çetin Başkan Soykan’a seslendi

​​​​​​​Akyazı Belediye Meclisi Ekim ayına ait olağan toplantısını 4 Ekim 2022 Salı günü yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlığında toplanan belediye meclisi 6 gündem maddesini görüşüp karara bağladı

Akyazı Belediye Meclisi Ekim ayına ait olağan toplantısını 4 Ekim 2022 Salı günü yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlığında toplanan belediye meclisi 6 gündem maddesini görüşüp karara bağladı.

Geçmiş toplantılarda olduğu gibi bu toplantıda da gündem maddelerine geçilmeden önce belediye başkanı Bilal Soykan bir önceki toplantı ile yapılan toplantı arasında kalan bir ay içinde yaptıkları çalışmaları geniş bir şekilde anlatıp meclis üyelerini bilgilendirdi.

Belediye meclisinde 4 üyeyle temsil edilen Cumhur ittifakının diğer ortağı olan MHP’de önceki toplantılarda grup adına bir meclis üyesi söz alıp konuşurdu. Bu toplantıda da partisi adına söz alıp konuşan üye Ahmet Çetin oldu.

Çetin kürsüye gelerek yaptığı konuşmasında Bilal Soykan’a seslenerek “Sayın başkan güzide ilçemiz Akyazı’mızın giriş yolu Ormanköy girişimidir yoksa Batakköy girişimidir” diye sordu ve arkasından da İlçe girişimiz bu iki girişten hangisiyse “ bir ilçenin girişi o ilçenin aynasıdır sözünden hareketle o yol duble olmalı, ışıklandırılmak suretiyle de pırıl pırıl hale getirilmelidir” acaba bu konuda bir çalışmanız var mı dedi.

MHP’li meclis üyesi Ahmet Çetin yine başkan Soykan’a ilçede sportif faaliyetlerini sürdürmekte olan kulüplere belediyemiz tarafından imkanları ölçüsünde eşit şekilde destek verilmeli, özellikle de ilçe dışında yapacağı maçla gidiş ve gelişlerinde yönetimin yükünü hafifletme adına araç tahsisi yapılmasını istiyoruz dedi.

Belediye başkanı Bilal Soykan’da Akyazı girişinin D-140 karayolunun Yahyalı bağlantısından yapılacak yeni yolun olacağını, talep edilen tüm hususların açılacak olan bu yeni yolda olacağını söyledi.

Soykan, MHP’li üye Ahmet Çetin’in ikinci sorusuna şöyle cevap verdi “ Bildiğiniz gibi eski futbol sahamızda spor kompleksi inşaatı yapıyoruz. Bütün imkanlarımızı bu kompleks için kullanıyoruz. O nedenle spor kulüplerimize maddi ve araç desteği vermemiz mümkün değil. İnşaatımız bitsin belediye olarak maddi bir rahatlama sonrası bu istekleri düşünürüz”