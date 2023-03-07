MHP’Lİ MECLİS ÜYELERİNDEN ARSA SATIŞLARINA RED OYU

​​​​​​​Akyazı belediye meclisi mart 2023 ayına ait olağan toplantısını kendi salonunda yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlık yaptığı toplantıda meclis

Akyazı belediye meclisi mart 2023 ayına ait olağan toplantısını kendi salonunda yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlık yaptığı toplantıda meclis 12 maddeyi görüşüp karara bağladı.

Gündemin 1 nci maddesi İmar Komisyonundan geldiği şekli ile, 2, 3 ve 4 ncü maddesinde yer alan Sağlık İşleri Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerine ait yönetmelikler Hukuk Komisyondan geldiği şekli ile oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5 nci maddesinde yer alan Mezbaha v e Hayvan pazarında uygulanacak olan gelir ücret tarifeleri Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile, 6 ncı maddesinde yer alan Ömercikler mahallesinde bulunan ve Mülkiyeti belediyeye ait olan 1031,96 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmaz “Akyazı 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi binası” olarak kullanılmak üz ere Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz olarak 10 yıl süreyle tahsis edilmesi hususunda başkan ve encümene istenen yetki oybirliğiyle verildi.

Gündemin 8.maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından boş kadro değişikliği istemi oybirliği ile kabul edilirken, gündemin 9-10 ve 11 nci maddelerinde yer alan hususlar görüşülmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 12. Maddesinde yer alan Karaçallık, Alaağaç, Yağcılar, Hasanbey ve Harunusta Mahallelerinde AĞDAŞ tarafından sürdürülmekte olan doğalgaz isale hattı alt yapı çalışmaları kapsamında belediyenin sorumluluğundaki yollarda yapılacak olan tüm üst yapı çalışmalarının belediye tarafından yapılması oybirliğiyle kabul edildi. Böylece Akyazı belediyesinin bu meclisi ilk kez böyle bir kararı kabul etmiş oldu.

MHP’li Üyeler satışlara hayır dedi

Akyazı belediye meclisinde en çok tartışılan madde satışlarla ilgili 7. Madde oldu. Bu maddede yer alan Bıçkıdere Mahallesinde 5, Kuzuluk Mahallesinde 1, Ömercikler Mahallesinde 2, Vakıf Mahallesinde 1, Yeni Mahallede 2 ve Yongalık Mahallesinde 2 olmak üzere toplamda 13 arsa niteliğindeki taşınmazların satılması için belediye başkanı ile encümene satış yetkisinin verilmesine meclisin 4 MHP’li üyesi karşı çıktı ve oylamada ret oyu kullandı. Madde AK Partili meclis üyelerinin kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkan Meclis üyelerine bilgi verdi

Belediye başkanı Bilal Soykan meclise gündem maddelerine geçilmeden önce kendisi tarafından hazırlatılan sinevizyon eşliğinde hem deprem bölgesi ile ilgili çalışmalarını hem de belediyenin Şubat ayı içinde ilçe genelinde yaptığı çalışmalarla ilgili görsel bilgi verdi. Başkan Soykan ayrıca deprem bölgesi için ayağa kalkan ve beklenenin çok çok üzerinde yardımları adeta yağdıran Akyazılılara ve deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ve çok sayıda cankurtaran S.A.B.A.H Derneği ile SAKTİM’e teşekkür etti.

Günde dışı konuşmalar

Toplantıda ilk gündem dışı konuşma MHP grubu adına Ahmet Çetin tarafından yapıldı. Çetin depremde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı, yaralılara da şifa dilekleri ile başladığı konuşmasında parti olarak sürdürmekte oldukları mahalle gezilerinde kendilerine iletilen sorunları dile getirdi, sorunların giderilmesini istedi ve açılışını yaptığımız otogar ne zaman faaliyete geçecek diye sordu. Çetin konuşmasını 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayarak tamamladı.

Daha sonra kürsüye Belediye Meclis üyesi ve Kızılay Akyazı Temsilcisi Mustafa Birincioğlu geldi. Birincioğlu da depremde hayatlarını kaybedenlere rahmet, ailelere sabır ve baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diledikten sonra deprem nedeniyle olağanüstü destek veren ve yardımlar yapan Akyazılılara teşekkür etti.

Birincioğlu daha sonra meclis üyelerine birer oturum ücretlerimizi deprem bölgesine gönderilmek üzere bağışladık. Deprem bölgesindeki çocuklarımızı bir nebze olsun sevindirmek ve yüzlerini güldürmek için ihtiyaç duyulan oyuncakların alımında kullanılmak üzere bağışladığımız para miktarını 500 liraya çıkaralım teklifinde bulundu oturumu yöneten başkan Soykan’da bu teklifi oyladı ve oybirliği ile Birincioğlu’nun teklifi kabul edildi.

Başkan Soykan, MHP grubu adına söz alıp konuşan Ahmet Çetin’e o sorunlar en kısa zamanda giderilecek. Bu konuda söz veriyorum ama tarih veremiyorum diyerek cevapladı. Otogarında hizmete girmesiyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü söyledi.