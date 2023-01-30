MHP’den ittifak ortağı AKP’ye Hayırlı olsun ziyareti

​​​​​​​Akyazı MHP İlçe teşkilatı ittifak ortağı Ak Parti’ye bir “hayırlı olsun” ziyareti yaptı.

Akyazı MHP İlçe teşkilatı ittifak ortağı Ak Parti’ye bir “hayırlı olsun” ziyareti yaptı.

İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu beraberinde yönetim kurulu üyeleri Ercan Yıldıztaş, Hamza Köymen, Fatma Onur, Recep Aydın, Kerem Tan ve Kemalettin Öztürk ile belediye meclis üyesi İksan Özcan olduğu halde Ak Parti İlçe başkanlığına gitti. Başkan Sofuoğlu ziyaretin ittifak ortakları Ak Partinin yeni hizmet binasına taşınmış olması ve hayırlı olsun temennisinde bulunmak için yapıldığını söyledi.

MHP İlçe başkanı ve beraberindekilere ev sahipliği yapan Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ittifak ortakları tarafından yapılan ziyaretin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi ve bu ziyaret aynı zamanda ortaya koyduğumuz birliğimizin ve beraberliğimizin bir göstergesidir açıklaması yaptı.

Ziyarette Ak Partili bazı yönetim kurulu üyeleri de misafirlerine ev sahipliği yapanlar arasında yerlerini aldı.