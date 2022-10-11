MHP’DE ÜYE KATILIM PROGRAMINA DAVET

Program 15 Ekim Cumartesi günü saat 19.30 da Akyazı Sosyal Gelişim merkezi salonunda yapılacaktır.

MHP Akyazı İlçe Başkanlığı partilerine katılacak olanlar için bir program düzenledi. MHP Akyazı İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu düzenlenecek oldukları üye katılım programına katılmaları için kamuoyuna çağrıda bulundu.

İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu çağrısında şunları söyledi. “ Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz birlikte Türkiye’yiz, çağrım sana temasıyla gerçekleştireceğimiz üye katılım programına katılımlarınız bizleri onurlandıracaktır.”

Program 15 Ekim Cumartesi günü saat 19.30 da Akyazı Sosyal Gelişim merkezi salonunda yapılacaktır.