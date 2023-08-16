MHP’DE KONGRE: SOYHAN SOFUOĞLU YERİNİ KORUDU

​​​​​​​MHP Akyazı 14.olağan kongresini yaptı. Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleşen kongrede genel merkez tarafından görevlendirilen Soyhan

MHP Akyazı 14.olağan kongresini yaptı. Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleşen kongrede genel merkez tarafından görevlendirilen Soyhan Sofuoğlu bu defa seçimle iş başına gelerek güven tazelemiş oldu.

Divan teşekkülü

Kongrenin açılışı bu kongrede yönetim kurulu üyeliğine seçilen Oya Apaydın tarafından başarıyla yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesinin ardından toplantıyı yönetecek olan divanın seçimi yapıldı. Açık oyla yapılan seçim neticesinde MHP Sakarya Milletvekili ve MHP Grup başkan vekili Muhammed Levent Bülbül divan başkanlığına, Embiya Akçay ile Ali Doğan Eroğlu’da Katip üyelikler için aday gösterildiler ve oy birliğiyle kabul edildiler.

Bahçelinin kongreye gönderdiği mesaj okundu

Divan başkanı Bülbül, yapılmakta olan kongreye Genel Başkanları Devlet Bahçelinin gönderdiği mesajı bizzat kendisi okudu. Okunan mesaj sık sık kongre katılanların alkışları ile kesildi.

Raporlar okundu ve yönetim ibra edildi

Gündem gereği önce yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Osman Dedecan tarafından, daha sonra mali raporda yine yönetim kurulu üyesi Şamil Türkan tarafından okundu. Okunan raporlar hakkında söz isteyen olmayınca divan başkanı her iki raporu ayrı ayrı oylattı ve raporlar oybirliğiyle kabul edildi. Raporların kabulünden sonra yine divan başkanı yönetim kurulunun ibrasını oylattı ve yine oy birliğiyle yönetim kurulu ibra edildi.

Siyasi konuşmalar

Siyasi konuşmalar bölümünde kürsüye ilk olarak güven tazeleyerek tekrar ilçe başkanı olan Soyhan Sofuoğlu geldi. Göreve geldikten sonra yapılmakta olan kongre tarihine kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi ve kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Kongreye katılanlara da teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş geldi. Alkaş’da Akyazı’da 4. Kongrelerini yaptıklarını söyledi ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından il kongresi yapacaklarını belirterek başarılı bir yönetim gösteren Akyazı İlçe başkan ve yönetimini tebrik etti.

Kürsüye son olarak MHP Sakarya Milletvekili ve MHP Grup başkan vekili Muhammed Levent Bülbül geldi. Bülbül, MHP’nin genel siyasetinden başladığını konuşmasını Cumhur ittifakı ile devam ettirdi ve bugün dünyada güçlü bir Türkiye’den bahsediliyorsa bunda MHP’nin çok büyük rolü ve katkısı olduğunu belirterek 14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde olduğu gibi Mart 2024 de yapılacak olan mahalli seçimlerde de aynı başarıyı gösterip muhalefetin elinde olan büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere tüm belediyeleri Cumhur ittifakı olarak almak için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi ve elde edeceğimiz başarıyla muhalefeti bir kez daha hüsrana uğratacağız dedi.

Katılım

MHP Akyazı İlçe kongresine katılımda bir hayli yüksekti. Eski Milletvekili Zihni Açba, İl başkanı Oğuz Alkaş, eski il başkanı Yusuf Ziya Akar, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Akyazı Belediye başkan Vekili Mehmet Öztürk, Sakarya ve Kocaeli Ülkü Ocakları il başkanları, Milletvekili adayları, AK Parti, BBP ve YRP İlçe başkanları, STK Başkanları, Belediye meclis üyeleri, Muhtarlar Derneği başkanı ve bazı mahalle muhtarları, partililer ile delegeler katıldı.

Sofuoğlu tekrar seçildi

Genel Merkez atamasıyla iş başına gelen ilçe başkanı Soyhan Sofuoğlu bu kez hazırladığı listeyle birlikte seçime girdi. Tek listeyle girilen seçimde Sofuoğlu başkan seçilerek güven tazelemiş oldu.

Kongreye katılan delegeler verdikleri oylarla başkanla birlikte 36 yönetim kurulu üyesi ile 63 il delegesini seçtiler.

MHP Akyazı ilçe kongresi çektirilen toplu resimle son buldu.