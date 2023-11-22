MHP'de  Aday Adaylığı başvuruları başladı.

​​​​​​​MHP'de Yerel Seçimler için , Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Üyeliği Aday Adaylığı başvuruları süreci 15 Aralık'ta sona erecek.

MHP'de Yerel Seçimler için , Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Üyeliği Aday Adaylığı başvuruları süreci 15 Aralık'ta sona erecek.

Alınan bilgilere göre MHP, bir yandan 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerine hazırlık kapsamında "2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu" temasıyla başlattığı bölgesel istişare toplantılarına devam ederken bir yandan da seçim takvimine ilişkin çalışma yürütüyor. MHP Akyazı İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, aday adaylığı için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Partinin seçim takvimine göre, belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuruları, bugünden itibaren (22 Kasım 2023) alınmaya başlanacak.

Aday adaylarının bizzat genel merkezden yapacağı başvurular için son tarih, 15 Aralık Cuma günü olarak belirlendi.

Belediye meclisi ile il genel meclisi üyeliği aday adaylığı için de il ve ilçe teşkilatına başvuru yapılabilecek.

-YSK’nın istediği formata uygun olacak şekilde adli sicil belgesini yanında götürecektir.

BELEDİYE MECLİSİ VE İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ ADAY ADAYLIĞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

-Vesikalık resim (2 adet)

-Kısa özgeçmiş

-Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

-Öğrenim durumunu gösteren diploma örneği (2 adet, e-Devlet üzerinden alınabilir)

-Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (2 adet, e-Devlet üzerinden alınabilir)

-Kişisel verilerin korunması ile ilgili 6698 sayılı kanunun 4.maddesi gereğince açık rıza beyanı metni.

-Adli belgesi YSK’nın istediği formata uygun olacak şekilde alınarak ilgili teşkilata teslim edilecektir