MHP Sakarya eski Milletvekili Zihni Açba Kayınpeder olmaya hazırlanıyor.

MHP Sakarya eski milletvekili Zihni Açba ile Avukat Sibel Açba’nın güzel kızları Diş Hekimi Zeynep ile Yunus (merhum) Ayşe Çakıroğlu çiftinin

Nişan tamam. Düğün Ağustos ayında

MHP Sakarya eski milletvekili Zihni Açba ile Avukat Sibel Açba’nın güzel kızları Diş Hekimi Zeynep ile Yunus (merhum) Ayşe Çakıroğlu çiftinin yakışıklı çocukları Avukat ve Belediye Meclisinin MHP’li üyesi Furkan Çakıroğlu, aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandılar.

Birbirlerine çok yakıştıkları gözlenen çiftin nişan yüzüklerini damat adayı Furkan’ın amcası Yavuz Çakıroğlu takarken, duayı da yine damadın emekli din görevlisi dayısı Yunus Atmaca yaptı.

Hem Açba hem de Çakıroğlu arası şimdi 5 Ağustos 2023 Cumartesi günü 19.00-23.00 saatleri arasında 54 park tesislerinde yapılacak olan çiftin düğününü heyecan içinde bekliyor.