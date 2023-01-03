  MHP eski İlçe başkanı Dertli İznikli partilileri ile hasret giderdi

​​​​​​​MHP Akyazı İlçe eski başkanı Ali Dertli eşi Sevim Dertli ile birlikte dinlenme amaçlı olarak eşleri ile birlikte Kuzuluk kaplıca evlerine gelen

MHP Akyazı İlçe eski başkanı Ali Dertli eşi Sevim Dertli ile birlikte dinlenme amaçlı olarak eşleri ile birlikte Kuzuluk kaplıca evlerine gelen İznik MHP İlçe başkanı Hüseyin Çetin, Başkan yardımcısı Mehmet Alabaş, İlçe sekreteri Hüseyin Ergün’ü ziyaret etti ve onlarla hasret giderdi.

İznikli MHP’li dostlarının eşleri ile birlikte Kuzuluk Kaplıca evlerine geldiklerini öğrenir öğrenmez eşimle birlikte hiç zaman geçirmeden ziyaretlerine gittiklerini söyleyen MHP Akyazı İlçe eski başkanı Ali Dertli, yaptığım bu ziyarette eski günlerimizi yad ettik ve gelecekle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk dedi.