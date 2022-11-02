MHP Akyazı’dan Oda ziyaretleri

​​​​​​​MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu beraberinde bazı yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri olduğu halde

MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu beraberinde bazı yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri olduğu halde Akyazı’da çalışmalarını sürdürmekte olan Bakkallar ve Manifaturacılar Odasını ziyaret etti.

MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu, fırsat buldukça Odalarımızı ziyaret ediyoruz. Bugünde Bakkallar ve Manifaturacılar Odamızı ziyaret ettik ve da başkanlarımızdan çalışmalarına ilişkin bilgiler aldık dedi.

Bakkallar Odası başkanı Hüseyin Kaliç ve Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk de MHP İlçe başkanı ve beraberindekilerin Odalarına yaptıkları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve kendilerine teşekkür ettiler.