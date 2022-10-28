MHP Akyazı’da yönetim toplantısı

Akyazı MHP yönetimi haftalık olağan toplantısını önceki akşam parti binasında yaptı. İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu tarafından idare edilen toplantıda yerel ve genel konular üzerinde duruldu ve yaklaşmakta olan seçim nedeniyle de sürdürülmekte olan mahalle gezilerine hız kazandırılması kararı alındı.

İlçe başkanı Sofuoğlu, son günlerde gündemlerinde olan ova mahallelerinin doğalgaz konusundaki sıkıntılarına ilişkin İl Başkanları Ahmet Ziya Akar’ın öncülüğünde Mahalle Muhtarlarının da katılımı ile AĞDAŞ Genel Müdürüne yaptıkları toplantı ve o toplantıda alınan sözlerle ilgili yönetim kurulu üyelerine geniş bir şekilde bilgi verdi.