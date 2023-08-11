MHP AKYAZI KONGREYE HAZIRLANIYOR

​​​​​​​Seçim takvimini işletme başlayan MHP’de gözler İlçe kongrelerine çevrilmiş durumda. Akyazı’da MHP İlçe kongresi Sosyal Gelişim

Seçim takvimini işletme başlayan MHP’de gözler İlçe kongrelerine çevrilmiş durumda. Akyazı’da MHP İlçe kongresi Sosyal Gelişim Merkezinde 16 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00 de yapılacak.

Yönetimde değişiklikler bekleniyor

“İstikbal için birlik, istiklal için dirlik. Kazanan TÜRKİYE olacak “ sloganı ile kongre takvimini işletmeye başlayan MHP Akyazı’da İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu’nun yerini koruması, şu anda görevde olan yönetimde ise bazı değişikliklerin olması bekleniyor.

MHP Akyazı 16 Ağustos Çarşamba günü yapacakları kongrelerine herkesi beklediklerini de yaptıkları açıklamanın içinde yer verdiler.