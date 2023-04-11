MHP Akyazı İlçe yönetimi Olağan toplantısını yaptı

MHP Akyazı yönetimi haftalık olağan toplantısını yaptı. Parti binasında gerçekleşen ve Soyhan Sofuoğlu’nun başkanlık yaptığı yönetim kurulu toplantısında açıklanan milletvekili sıralaması ile 14 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde izlenecek yol haritası görüşüldü. Yapılan toplantıya partili belediye meclis üyeleri de katıldı.

MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Cumhur ittifakında yer alan partimiz milletvekili listelerini YSK’ya ilk teslim eden partidir. Partimizin üst düzey yöneticileri tarafından oluşturulan sıralama bizim için de geçerlidir. Canla başla çalışıp hem ittifak ortağı olduğumuz Cumhurumuzu, hem de sıralamada yerlerini almış olan partimizin değerli milletvekili adaylarını meclise göndermek için kollarımızı şimdiden sıvayarak çalışmalarımıza başlamış durumdayız. Allah utandırmasın diyor bütün partililerimizi Cumhur ittifakına ve partilerine sahip çıkmaya davet ediyoruz dedi.