MESUT VE KERİM YOLCU KARDEŞLERDEN BABAYA SON GÖREV

​​​​​​​Geçtiğimiz gün tutulduğu amansız hastalık sonucu 3 aydan beri tedavi gördüğü Sakarya Korucuk devlet hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden İlçemiz sanayi esnaflarından

Geçtiğimiz gün tutulduğu amansız hastalık sonucu 3 aydan beri tedavi gördüğü Sakarya Korucuk devlet hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden İlçemiz sanayi esnaflarından Mustafa Yolcu için evlatları Mesut ve Kerim Yolcu kardeşler 3. Okuma gecesinde okutulan Kuran-ı Kerim ve ardından yapılan dualarla babalarına son görevlerini yaptılar.

Seyfeler Mahallesi Kubbeli Camiinde düzenlenen geceye Yolcu ailesinin bireyleri, eş ve dostlarından oluşan kalabalık bir cemaat katıldı. Yapılan dualar Mustafa Yolcu’nun ruhuna bağışlandı.

Yolcu ailesi geceye katılan cemaate cami çıkışında ikramda bulunarak teşekkür ettiler.