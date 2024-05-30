Mesleklerini icra ettiler

​​​​​​​Doğukan Aydemir, Kevser Naz Dinç, Elif Sarar, Merve Kırcalı ve Tezcan Ata’dan oluşan Kuzuluk İşmont Halil İbrahim Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yanı başlarında eğitim ve öğretimlerini

Doğukan Aydemir, Kevser Naz Dinç, Elif Sarar, Merve Kırcalı ve Tezcan Ata’dan oluşan Kuzuluk İşmont Halil İbrahim Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yanı başlarında eğitim ve öğretimlerini sürdürmekte olan Kuzuluk Enver Ören Ortaokulu idaresi tarafından düzenlenen 4006 TUBİTAK Bilim Fuar açılış törenine katılarak mesleklerini icra etme fırsatı buldular.

Öğretmenlerinin gözetiminde fuar açılış törenine katılan öğrenciler meslekleri gereği öğrendiklerini törene katılanlara uygulayarak tatbiki olarak da deneyim kazanmayı bildiler.

Törene katılmak için gelen öğrenci velisi, misafir okul müdürü ve öğretmenlerini açtıkları stantlarında oturtarak sağlık kontrolü ve tansiyon ölçümü yaptılar.

İşmont Halil İbrahim Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin sağlık hizmetleri alanı öğrencilerinin stant açarak mesleklerini icra etmeleri törene katılanların haklı takdirini almayı başardılar.