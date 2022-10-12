MESLEKİ EĞİTİMDE  AHİLİK TÖRENİ YAPILACAK

​​​​​​​Ahilik kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında Akyazı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bir program düzenlendi. Düzenlenen program 13 Ekim 2022 Perşembe günü saat 12.00 de Mesleki Eğitim Merkezi binasında yapılacak

Ahilik kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında Akyazı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bir program düzenlendi. Düzenlenen program 13 Ekim 2022 Perşembe günü saat 12.00 de Mesleki Eğitim Merkezi binasında yapılacak.

Düzenlenen programda Akyazı’da yılın ahisi seçilen Kuzuluk’ta faaliyetini sürdürmekte olan İşmont Fabrika sahibi Halil Bildirici’ ye ahilik kıyafeti giydirilecek ve ödülü verilecek. Halil Bildirici’nin rahatsızlığı nedeniyle ödülü babası adına oğlu ve fabrika genel müdürü Mehmet Bildirici alacak. Ayrıca ahilik haftası nedeniyle sanayi sitesinde çalışmakta olan usta ve kalfalara da çeşitli ödüller verilecek.

Düzenlenen törene Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan SESOB’a bağlı 8 Oda başkan ve yönetiminin tam kadro katılması bekleniyor. Zira Belediye tarafından düzenlenen ahilik ödül törenine Ağaç İşleri Başkanı Birol Yılmaz’ın dışında diğer Oda başkanları katılmamışlardı.