MESLEKİ EĞİTİMDE  AHİLİK HAFTASI KUTLAMASI  

Akyazı Mesleki Eğitim Merkezinde anlamlı bir tören yapıldı. Törenin sunuculuğunu üstlenen Eğitim Merkezi Rehber öğretmeni Meliha Özkan Morla başarılı sunumu ile dikkat çekti.

İşmont fabrikası sahibi Halil Bildirici Akyazı’da yılın Ahisi seçildi.

Akyazı Mesleki Eğitim Merkezinde anlamlı bir tören yapıldı. Törenin sunuculuğunu üstlenen Eğitim Merkezi Rehber öğretmeni Meliha Özkan Morla başarılı sunumu ile dikkat çekti.

Ahilik kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında gerçekleştirilen ve saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başlayan tören Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Ölmez ve Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş’un konuşmaları ile devam etti. İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye başkanı Bilal Soykan’da ödülleri verirken kısa birer konuşma yaptılar ve konuşmalarında esnaf ve sanatkarlara bol kazanç ve öğrencilere de başarı dilediler.

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin Ahilik yemininden sonra Oda başkanları Ahi seçtikleri çıraklara plaket ve hediye takdiminde bulundular. Dilara Şahin, Emirhan Özkan ve Melih Furuncuoğlu’da yılın kalfaları seçildi ve onlara da ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Törende ayrıca çıraklık önlük değişimi yapıldı. Mehmet Canfidan önlüğünü 9.sınıf öğrencisi Zafer Talha Göksu’ya devretti.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü de kendilerine her zaman katkı da bulunan İlçede faaliyetlerini sürdürmekte olan önlüğü

SESOB’a bağlı 8 Oda başkanı için hazırladığı Ahi Evran-ı Veli’nin sözlerini ifade eden “ hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve Ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir” yazılı çerçevelenmiş belgeleri Oda başkanlarına Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü adına belediye başkanı Bilal Soykan verdi.

İş insanı Halil Bildirici Akyazı’da yılın ahisi seçildi

Törenin son bölümünde ise eğitim başta olmak üzere her konuda hayırseverliğini gösteren ve bu özelliklerinden ötürü de Akyazı’da 2022 yılı Ahisi seçilen ancak rahatsızlığından dolayı düzenlenen törene katılamayan iş insanı ve İşmont fabrikası sahibi Halil Bildirici adına hazırlanmış olan plaket Yine iş insanı ve Kuzuluk’ta faaliyetini sürdürmekte olan şirketin ortağı ve İşmont fabrikasının Genel Müdürü olan oğlu Mehmet Bildirici’ye İlçe Kaymakamı Yakup Güney tarafından takdim edildi.

Düzenlenen tören Mesleki Eğitim Merkezi Müdür yardımcısı Sinan Alemdar’ın ahilik duası yapması ve sonrasında da misafirlere Ahi pilavının ikramı ile son buldu.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 8 Odanın da destek verdiği ahilik kutlama törenine Kaymakam Yakup Güney, Belediye başkanı Bilal Soykan, Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar, BBP İlçe başkanı Naim Yolcu, Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, SESOB’a bağlı Oda

başkanları ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, davetliler ile Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencileri katıldı.