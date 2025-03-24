Merayı gübreliyorlar

​​​​​​​Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı teknik ekip Akyazı’nın Eskibedil Mahallesinde mera ıslahı ve amenajman projesi kapsamında 8 bin dekar merayı gübreleme çalışması başlattı.

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı teknik ekip Akyazı’nın Eskibedil Mahallesinde mera ıslahı ve amenajman projesi kapsamında 8 bin dekar merayı gübreleme çalışması başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden sağlanan finans ile çalışmalarını başlatan Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü gübreleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan gübreleme çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi ve finansmanını karşılayan Bakanlığına ve İl Müdürlüğüne de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.