MEMUR OLARAK ÇALIŞTIĞI BANKAYA MÜDÜR OLARAK DÖNDÜ

​​​​​​​Uzun yıllar önce Akyazı Ziraat Bankası Şubesinde memur olarak işe başlayan Akyazı İlçesinin yetiştirdiği değerlerden olan Bülent Kobya uzun

Uzun yıllar önce Akyazı Ziraat Bankası Şubesinde memur olarak işe başlayan Akyazı İlçesinin yetiştirdiği değerlerden olan Bülent Kobya uzun yıllar sonra ilk görev yaptığı bankasının başına müdür olarak geldi.

Akyazı’dan ayrıldıktan sonra bankanın şube müdürlüğüne yükselen Bülent Kobya Ziraat Bankasının Sakarya Üniversitesi, Sapanca ve Sakarya Caddesi Şubelerinde Müdürlük görevlerinde bulunduktan sonra Bankanın eski Müdürü Ahmet Öğütmen’den boşalan Akyazı Şubesi Müdürlüğüne atandı.

Bülent Kobya Akyazı’da göreve başlamasının ardından ziyaretçi akınına uğradı. İlk ziyaretçileri arasında Karapürçek İlçesi Ziraat Bankası Şube Müdürü Sadık Pehlivan oldu. Banka şubelerinin yeni müdürleri birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerinde bulundular.

Ziyaretten oldukça memnuniyet duyduğunu belirten Müdür Kobya ilk fırsatta Karapürçek ilçesi şubesine iadei ziyarette bulunacağını söyledi.