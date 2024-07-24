Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 24-07-2024 10:07

MEMUR OLARAK ÇALIŞTIĞI BANKAYA MÜDÜR OLARAK DÖNDÜ

​​​​​​​Uzun yıllar önce Akyazı Ziraat Bankası Şubesinde memur olarak işe başlayan Akyazı İlçesinin yetiştirdiği değerlerden olan Bülent Kobya  uzun

MEMUR OLARAK ÇALIŞTIĞI BANKAYA MÜDÜR OLARAK DÖNDÜ

Uzun yıllar önce Akyazı Ziraat Bankası Şubesinde memur olarak işe başlayan Akyazı İlçesinin yetiştirdiği değerlerden olan Bülent Kobya  uzun yıllar sonra ilk görev yaptığı bankasının başına müdür olarak geldi.

Akyazı’dan ayrıldıktan sonra  bankanın şube müdürlüğüne yükselen Bülent Kobya  Ziraat Bankasının Sakarya Üniversitesi, Sapanca ve Sakarya Caddesi Şubelerinde Müdürlük görevlerinde bulunduktan sonra  Bankanın eski Müdürü Ahmet Öğütmen’den boşalan Akyazı Şubesi Müdürlüğüne atandı.

Bülent Kobya Akyazı’da göreve başlamasının ardından  ziyaretçi akınına uğradı. İlk ziyaretçileri arasında Karapürçek İlçesi Ziraat Bankası  Şube Müdürü Sadık Pehlivan oldu. Banka şubelerinin yeni müdürleri  birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerinde bulundular.

Ziyaretten oldukça memnuniyet duyduğunu belirten Müdür Kobya ilk fırsatta Karapürçek ilçesi şubesine iadei ziyarette bulunacağını söyledi.

 

 
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