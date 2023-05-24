MEHMET BARUTÇU AMERİKA YOLCUSU  

​​​​​​​Bir müddettir sağlığına ilişkin bazı sıkıntılar yaşayan Akyazı’nın efsane siyasetçilerinden Mehmet Barutçu, tedavi amaçlı olarak oğlu Birkan Barutçu’nun da

Bir müddettir sağlığına ilişkin bazı sıkıntılar yaşayan Akyazı’nın efsane siyasetçilerinden Mehmet Barutçu, tedavi amaçlı olarak oğlu Birkan Barutçu’nun da yaşadığı Amerika’ya gidiyor.

Gazeteciler Salim Özyılmaz ve Kenan Certel Amerika seyahatinden iki gün önce Akyazı’ya gelen Mehmet Barutçu’yu ofisinde ziyaret edip kendisinden sağlığı ve Amerika da yapılacak olan tedavisi hakkında geniş bilgi aldılar ve yine bu ziyarette geçmişle ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular.

Gazeteciler Özyılmaz ve Certel, Mehmet Barutçu’nun Akyazı’ya verdiği hizmetlerin unutulmasının mümkün olmadığını belirterek, hizmetleri nedeniyle biz gazeteciler Mehmet Barutçu’ya “EFSANE” lakabını takmıştık. Gerçekten o lakaba yakışan bir çok çalışma örneği gösteren ve Akyazılılar tarafından da kolay kolay unutulmayacak olan Mehmet Barutçu’ya yaptığımız bu ziyarette eski sağlığına kavuşması temennilerimizi ilettik. Biz ve Akyazılılar kendisine dualarımızı eksik etmeyeceğimizi aktardık dediler.

Efsane siyasetçi Mehmet Barutçu’da iki değerli gazeteci büyüğümün yaptıkları bu ziyaret beni ziyadesiyle mutlu etti. Yaptığımız bu görüşmede bana verdikleri moralle seyahatime başlıyorum. İnşallah daha sağlıklı bir şekilde ülkeme geri dönerim dedi ve “Ben herkese hakkımı helal ediyorum. Onlardan da bana haklarını helal etmelerini istiyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.