Mehdi Kalkan hoca anılıyor

​​​​​​​Akyazı’nın Taşburun Mahallesi halkından olan yaşamı boyunca sayısız talebe yetiştiren Mehdi Kalkan hoca efendi ölümünün 19. Yılında düzenlenecek olan etkinliklerle anılacak.

Akyazı’nın Taşburun Mahallesi halkından olan yaşamı boyunca sayısız talebe yetiştiren Mehdi Kalkan hoca efendi ölümünün 19. Yılında düzenlenecek olan etkinliklerle anılacak.

Taşburun Şehit Ali Cami Derneğinin öncülüğünde Taşburunlular vatandaşlar tarafından düzenlenen anma etkinliği 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü Şehit Ali Cami camiinde yapılacak. Etkinlik saat 11.30 da başlayacak.

Düzenleme komitesi ve Şehit Ali Cami Derneği başkanı Veysel Kılıçoğlu, bu yıl 19. nu gerçekleştireceğimiz anma programımıza Ayasofya Kebir Cami müezzini Rıdvan Akbaş, Sultahahmet Firuzağa Cami müezzini Ömer Özgül, Fenerbahçe Cami İmam Hatibi Numan Akbaş hoca efendiler katılacak ve İlçemiz Müftüsü Kamil Özcan’da etkinlikte duygu ve düşüncelerini misafirlerimize v e halkımıza anlatacak açıklaması yaptı ve anma etkinliğine bütün Akyazılıları davet etti.