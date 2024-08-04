MEHDİ HOCA 19. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILDI

​​​​​​​Akyazı Taşburun Mahallesi Şehit Ali Cami Derneği ve Mahalle halkı tarafından organize edilen 19.Geleneksel merhum Mehdi Kalkan Hoca

Akyazı Taşburun Mahallesi Şehit Ali Cami Derneği ve Mahalle halkı tarafından organize edilen 19.Geleneksel merhum Mehdi Kalkan Hoca Efendi ve Tüm Geçmişlerimiz için hayır cemiyeti düzendi

Taşburun Mahallesi Şehit Ali Cami dernek başkanı Veysel Kılıçoğlu yaptığı açıklamada Merhum Mehdi Kalkan hoca efendi ve bütün geçmişlerimizi hayırla Anma Cemiyeti Kuran tilaveti, ilahiler ve dualarla başladı.

Programa Akyazı İlçe kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı İlçe müftüsü Kamil Özcan Demir, Ayasofya kebir camii müezzini Şükrü Asılerer, Ayasofya kebir camii müezzini Rıdvan Akbaş, Sultanahmet firuzağa müezzini Ömer Özgül, Fenerbahçe cami imamı Numan Akbaş katıldı.