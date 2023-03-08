Meclis üyesi Ahmet Çetin istedi  Belediye Başkanı Soykan “ Söz veriyorum ama tarih veremiyorum”

Akyazı Belediye meclisinin Mart ayına ait olağan toplantısı 7 Mart Salı günü saat 14.00 de yapıldı. Bilal Soykan tarafından idare edilen belediye meclisi 12 maddeden oluşan gündemi değerlendirdi

Akyazı Belediye meclisinin Mart ayına ait olağan toplantısı 7 Mart Salı günü saat 14.00 de yapıldı. Bilal Soykan tarafından idare edilen belediye meclisi 12 maddeden oluşan gündemi değerlendirdi ve oyladı.

Mecliste gündem dışı konuşmalarda yapıldı. MHP grubu adına söz isteyen Ahmet Çetin konuşmasında şunları söyledi “ İki meclis toplantısı arasında kalan zaman dilimi içinde MHP olarak mahalle gezilerimizi sürdürdük. Bu ziyaretlerimizde mahallelerde vatandaşlarımızın birçok sorusu ve isteği ile karşılaşıyoruz. Mahalle sakinlerinden gelen istekleri zaman zaman şifahi olarak zaman zamanda bir dilekçe ile size ve belediyemize intikal ettiriyoruz. Şubat ayı içinde gittiğimiz Salihiye ve Küçücek Mahallelerimizin bize aktardıkları ortak istekleri asfalt oldu. Gördüğümüz kadarı ile mesafesi de kısa olan bu iki mahalle yollarımızın asfaltlanması önem arz ediyor. Bu konuda yetkililerinize talimat vermenizi istiyoruz” dedi.

Konuşmadan sonra Belediye başkanı Bilal Soykan’ın verdiği cevap dikkat çekiciydi. Soykan “ O sıkıntıları biliyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde o mahalle sakinlerimizin sıkıntılarını gidermek için gayret göstereceğimiz konusunda söz veriyorum. Ama yapılması konusunda bir tarih veremiyorum” dedi.

Başkan Soykan’ın verdiği cevabı dinleyenlerin büyük kısmı “ Başkanımızın bu cevabı Ak Parti Genel Başkan yardımcısı ve Milletvekilimiz Ali İhsan Yavuz’un yapıldıktan sonra iptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra yaptığı açıklamaya benzedi” demekten kendilerini alamadılar.