Master Chef’in merdaneleri Akyazı’dan

Kadınları olduğu kadar erkek izleyicileri de ekran başına toplayan TV8’de yayınlanan yemek yarışması Master Chef’in yemek yarışmasında Akyazı ayrıntısı ortaya çıktı

Kadın programı olmasına rağmen erkeklerinde ilgi ile izlediği TV8’de yayınlanan yemek yarışması Master Chef’in kullandığı merdaneler Akyazı Kuzuluk’ta imal ediliyor.

Kadınları olduğu kadar erkek izleyicileri de ekran başına toplayan TV8’de yayınlanan yemek yarışması Master Chef’in yemek yarışmasında Akyazı ayrıntısı ortaya çıktı

Master Chef’in yemek yarışmasında yarışmacıların kullandığı merdaneler Akyazı Kuzuluk’ta imal ediliyor.

Akyazılı İş İnsanı Saffet Başkaya tarafından üretilen merdaneler yarışmaya katılan konuklar tarafından kullanılıyor. Akyazı’da üretilen Merdaneler piyasada sunulmuş satış reyonlarında olup raflarda yerini alıyor

Ağaç ürünleri konusunda bölgede önemli yer alan Akyazı Ülke genelinde olduğu gibi yurt dışına da ağaç ürünleri ihracatı yapıyor.