MARMARA BÖLGESİ OKUL SPORLARI GÜREŞ MÜSABAKALRI RTE SALONUNDA BUGÜN BAŞLIYOR

7 – 8 – 9 Mayıs 2023 tarihlerinde Marmara Bölgesi Okul Sporları Güreş Müsabakaları İl Birinciliği Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksinde bugün başlıyor.

7 – 8 – 9 Mayıs 2023 tarihlerinde Marmara Bölgesi Okul Sporlari Güreş Müsabakalari İl Birinciliği Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksinde bugün başlıyor.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“Akyazımız için önem arz eden Marmara Bölgesi Güreş müsabakaları yeni açılan spor kompleksimizin ilk organizasyonu olacaktır.Güreş müsabakalarına katılan şehirler;

Zonguldak, Balıkesir, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Çanakkale ,İstanbul, Kütahya, Düzce, Edirne, Eskişehir, Yalova, Kırklareli, Kocaeli, Manisa ve Sakarya’nın da bulunduğu 16 bölgeden 470 sporcu ile gerçekleştirilecek olan güreş müsabakaları 3 gün sürecektir. Yıldızlar,Gençler A ve Gençler B kategorilerinde yarışacaklardır.

Bu güzel organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Gerçekleşecek olan güreş müsabakalarına tüm sporsever hemşehrilerimizi izlemeye salonumuza bekliyoruz.”

Müsabakalar bugün saat 09.00 da başlayacak .