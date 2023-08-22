Madeni Sanatkarlar Odası yönetiminden Aylık Toplantı

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası yönetimi Sezgin Durmuş’un başkanlığında aylık olağan toplantısını yaptı.

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası yönetimi Sezgin Durmuş’un başkanlığında aylık olağan toplantısını yaptı.

Oda hizmet binasında gerçekleşen toplantıda yönetim kurulu gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağladı.

Başkan Durmuş, toplantıda 18-24 Eylül 2023 tarihleri arasında 36.sı kutlanacak olan Ahilik haftası nedeniyle Akyazı Belediyesi ile birlikte yapmayı planladıkları programla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk Ayrıca arkamızdan gelen sanatkarlarımızın dükkan taleplerini karşılayabilmek için neler yapabiliriz ve sanayi alanımızı genişletmemiz için ne yapmalıyız konularını görüştük dedi.