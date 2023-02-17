LÜTFÜ AKOVA VEFAT ETTİ

İlçemiz Fatih Mahallesi halkından Şükrü Akova'nın Oğlu, Ekrem, Ercan ve Akyazı devlet hastanesi imam hatibi Eyüp Akova'nın Babaları, Serdar, Selçuk, Seçkin ve Fatih Yolver'in, Dayıları,

İlçemiz Fatih Mahallesi halkından Şükrü Akova'nın Oğlu, Ekrem, Ercan ve Akyazı devlet hastanesi imam hatibi Eyüp Akova'nın Babaları, Serdar, Selçuk, Seçkin ve Fatih Yolver'in, Dayıları, Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah ve Abdülkerim Yıldırım'ın Dedeleri, eski Sakarya milletvekili Recep Yıldırım'ın Kayınpederi Lütfü Akova vefat etti.

Cenazesi Gazi Süleyman Paşa Camii'nde Cuma sonrası kılınan cenaze namazının ardından Merkez aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI