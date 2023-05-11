KUZULUK’TA YENİ MUHTAR HIZLI BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde bağlı olduğu Topçu Sırtı Mahallesinden ayrılarak eski ismi ile tekrar Mahalle konumuna gelen Kuzuluk Şose Mahallesinin çiçeği burnunda muhtarı

Geçtiğimiz günlerde bağlı olduğu Topçu Sırtı Mahallesinden ayrılarak eski ismi ile tekrar Mahalle konumuna gelen Kuzuluk Şose Mahallesinin çiçeği burnunda muhtarı Nail Ünlütürk, görevi devir alır almaz çalışmalarına hız verdi.



Mahallesinde yapılması gerekenlerle ilgili hususları tespit için Mahalle sakinleri ile görüşen ve eksikleri tespit eden muhtar Ünlütürk, mahallesi sınırları içinde yer alan ana caddeye çıkışı olan iki ara sokakta Büyükşehir Belediyesi Trafik ekibine ayna taktırarak kazaların önlenmesi konusunda ilk adımını attı.



Yine Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk, hırsızlık başta olmak üzere mahallesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına üzerinde “ Hurdacı, Dilenci ve Kağıt toplayıcı” giremez yazan tabelaları mahallenin müsait 5 yerine monte ederek mahalle sakinlerinin de desteklediği önlemi almış oldu.



Şimdi de mahallede yine asayişi koruma adına mahallenin giriş, çıkış ve önemli görülen yerlerine kamera sistemi yerleştirmek üzere kollarını sıvayan Muhalle Muhtarı Ünlütürk bir taraftan da muhtarlık için başlattığı düzenlemenin sonuna geldi v e açılış için de gün saymaya başladı.