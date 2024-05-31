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Giriş Tarihi : 31-05-2024 00:09

KUZULUK’TA TAŞBURUN-BALLIKAYA-KUZULUK ORTAK SERGİSİ

​​​​​​​Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 2023-2024 öğretim yılı çalışmaları çerçevesinde bayanlara yönelik kurslarda üretilen el emeği göz nuru eserler 

KUZULUK’TA TAŞBURUN-BALLIKAYA-KUZULUK ORTAK SERGİSİ

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 2023-2024 öğretim yılı çalışmaları çerçevesinde bayanlara yönelik kurslarda üretilen el emeği göz nuru eserler  Kuzulukta düzenlenen sergi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kuzuluk El sanatları kursunda usta öğreticiliğini Asiye Asan’ın yaptığı, Taşburun Örgü-Örgücülük Kursunda Usta Öğreticiliğini Fatma Bilge Kahraman ve Usta Öğreticiliğini Ayten Menteş’in yaptığı Ballıkaya Giyim Üretim kurslarında üretilen birbirinden güzel eserler Kuzuluk’ta düzenlenen sergide halkın beğenisine sunuldu.

Kuzuluk’taki sergi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz, Kursların açıldığı Mahalle Muhtarları Cabbar Saka ,Osman Boğaz, Bilal Türker,ve okul Müdürleri tarafından törenle açıldı.

Kalabalık bir davetlinin katıldığı sergi izleyenlerinden tebrik almayı başardı.

Serginin gezilmesinin ardından davetlilere ikramda bulunuldu.

 

 
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