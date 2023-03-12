KUZULUK’TA  ŞOSE MAHALLE MUHTARI NAİL ÜNLÜTÜRK OLDU

​​​​​​​Kuzuluk Topçusırtı Mahallesine bağlıyken İmza toplayarak Topçusırtı Mahallesinden ayrılarak eski Mahallesine kavuşmak isteyen Şose Mahalle sakinlerinin bu isteklerinin

Kuzuluk Topçusırtı Mahallesine bağlıyken İmza toplayarak Topçusırtı Mahallesinden ayrılarak eski Mahallesine kavuşmak isteyen Şose Mahalle sakinlerinin bu isteklerinin önce Akyazı Belediye Meclisinde, Sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra Sakarya Valiliği tarafından onaylanması üzerine 12 Mart 2023 Pazar günü (Bugün) ara muhtarlık seçimi yapıldı.

Kuzuluk Şose Mahallesinin Seçmen Listesine kayıtlı seçmenler sabah saat 08.00 den itibaren Kuzuluk İlkokulunda oylarını 100 ve 102. Sandıkta kullanmaya başladılar.

Saat 17.00 de sandıklar açılarak yapılan sayım ve döküm işlemleri sonunda Adaylardan Nail Ünlütürk 228 oyla Kuzuluk Şose Mahallenin Muhtarı seçildi.

Diğer adaylardan Levent Geç 126, Yaşar Demiralay ise 105 oyda kaldı.

SİYASİLER SEÇİMİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarlığı seçimine siyasiler de ilgi gösterdi. Muhtar adaylarına ilk ziyareti CHP İlçe Başkanı Mustafa Sağır yaptı. Daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem beraberinde MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu olduğu halde oyların kullanıldığı Kuzuluk İlkokuluna gelerek adaylara başarı dileklerinde bulundular.

Muhtar Adayları Ünlütürk, Geç ve Demiralay’a bir ziyarette BBP İlçe Başkanı Naim Yolcu ve Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Yazıcı tarafından yapıldı ve başarı dileklerinde bulundular.