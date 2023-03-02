KUZULUK’TA MUHTARLIK SEÇİMİ 3 ADAY DA İDDİALI

​​​​​​​Önce Akyazı Belediye Meclisi sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edildikten sonra Valilik tarafından da onaylanan karar gereği bağlı olduğu Topçusırtı Mahallesinden ayrılarak bağımsız Mahalle

Önce Akyazı Belediye Meclisi sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edildikten sonra Valilik tarafından da onaylanan karar gereği bağlı olduğu Topçusırtı Mahallesinden ayrılarak bağımsız Mahalle konumuna gelen Şose Mahallesinde 12 Mart Pazar günü ara muhtarlık seçimi yapılacak.

Muhtarlık için şu ana kadar 3 aday ortaya çıkıp “ben adayım” dedi. Aday olduklarını açıklayan Levent Geç, Nail Ünlütürk ve Yaşar Demiralay mahallenin çeşitli yerlerine astıkları afişlerinde kendileri ile birlikte çalışacak olan azaların isimlerine de yer vererek açıklamalarına dahil ettiler.

Muhtar adaylarından Levent Geç afişinde “Muhtarlık ek işimiz değil, tek işimiz olacak. Herkes hak ettiği hizmeti alacak” diğer aday Nail Ünlütürk “ Sebep olan yapan gibidir. Yeniden Şose Mahallesi için oyunuza talibim” üçüncü aday Yaşar Demiralay’ da “Ben değil biz yaptık anlayışıyla Şose Mahallesine hizmet etmek için hazırız” ifadelerine yer vermek suretiyle seçmenin huzuruna çıktılar.

12 Mart 2023 Pazar günü yapılacak olan ara muhtarlık seçiminde seçmen kütüklerinde isimleri yazılı 563 seçmen oy kullanacak.