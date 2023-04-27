KUZULUK’TA KARA YOLUNDAKİ SU BİRİKİNTİSİ KAZAYA NEDEN OLDU 2 ÖLÜ

​​​​​​​D-140 Karayolu Akyazı Kuzuluk Mahallesinde bulunan OPET Akaryakıt İstasyonu yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

D-140 Karayolu Akyazı Kuzuluk Mahallesinde bulunan OPET Akaryakıt İstasyonu yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre D-140 kara yolunda Kuzuluk’tan Akyazı istikametine gitmekte olan 41 AJP Plakalı otomobil yağış nedeni ile oluşan su birikintisine hızla girince savrularak bariyerlere çarptı.

Meydana gelen kazada otomobil içinde bulunan Ümit Furuncu ve İsmail Çamur isimli vatandaşlar hayatlarını kaybettiler.

Olayın duyulmasının ardından kaza mahalline 112 sağlık personeli, jandarma ve itfaiye ekibi geldi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.