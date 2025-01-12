KUZULUKSPOR MİSAFİRİ KAZIMPAŞASPOR’A MAĞLUP OLDU 0-2

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör Küme B gurubunda mücadele eden Kuzulukspor evinde konuk ettiği Kazımpaşa spor takımı karşısında her iki devrede yediği gollerle 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Sakarya Süper Amatör Küme B gurubunda mücadele eden Kuzulukspor evinde konuk ettiği Kazımpaşa spor takımı karşısında her iki devrede yediği gollerle 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Her iki takım da gol aradığı zevkli ve çekişmeli geçen ilk yarıda Kuzulukspor eline geçirdiği 3 fırsatı iyi değerlendirip goller bulabilseydi maçın sonucu böyle sonuçlanmayabilirdi.

B gurubunun iddialı takımı Kazımpaşa 31. Dakikada görkem’in sağ açıktan hızla ceza alanına girdiği an kaleye çektiği sert şutu Kuzuluk kalecisi Emirhan çeldi ancak kalecinin elini sıran top üst direkten kale içine düşerek çizgiyi geçti. 0-1

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarı sanki ilık yarının benzeri gibiydi. Kuzulukspor kaçırdı. 2. Golü bulan yine Kazımpaşa takımı oldu. 85. Dakikada ilk golün sahibi Görkem Kuzuluk kalesine gönderdiği topa kaleci Emirhan avuta çıkıyor diye bırakınca top yuvarlana yuvarlana filelere takıldı. 0-2

SAHA: Kuzuluk suni çim

HAKEMLER: Tayfun Güz- Hakancan Yılmaz- Ömer Faruk Şahin

KUZULUKSPOR: Emirhan ** Mustafa** Talha*** Erkan*** Yunus** Cavit** (Batuhan**) Cavat*** Sabri** (Kerem**) Ertuğrul** (Cengiz **) Sinan** Mert**(Ensar B.**)

ANTRENÖR: Emre Çiçek

KAZIMPAŞASPOR: İsmail*** Samet**( Bilalcan**) Oğuzhan *** Utku*** Caner*** Muhammet*** Yunus *** Ferdi*** Görkem*** Ramazan**( Cihat**) İlkay**(Aydın**)

ANTRENÖR: Behçet Durak

GOLLER: Dk. 31- Dk.85 Görkem (Kazımpaşaspor)